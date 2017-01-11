Промоутер Ломаченко отказался от идеи боя с Пакьяо

© mmamania.com. Боб Арум

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который еще несколько месяцев назад активно продвигал идею боя двух своих подопечных украинца Василия Ломаченко и филиппинца Мэнни Пакьяо в конце 2017 года, похоже, отказался от этой идеи.

В новом интервью The Los Angeles Times Арум заявил, что хочет организовать Пакьяо четыре боя в 2017 году: первый - в апреле в Австралии с любимцем местной публики Джеффом Хорном, второй - в июле в России, третий - сентябре в Европе, а четвертый - в конце года в США с Теренсом Кроуфордом.

Арум также добавил, что бой с Кроуфордом станет для Пакьяо последним в его карьере.

Напомним также, что сегодня стала известна дата следующего боя Василя Ломаченко - на ринг он выйдет 15 апреля, а не 25 марта, как планировалось ранее.

Источник — Boxingnews

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