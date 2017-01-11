Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Как Макгрегор может просить за бой $20-30 миллионов?»

© thetimes.co.uk. Флойд Мейвезер

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер в интервью ESPN заявил, что ведет переговоры о бое со звездой смешанных единоборств Конором Макгрегором.

«Конор Макгрегор продолжает говорить всем, что он хочет бой. Так давайте сделаем это. Моя цифра – гарантированные 100 миллионов долларов. Мы предлагаем ему 15 миллионов.

Не знаю точно, сколько он зарабатывал, но я уверен, что он и двух миллионов не получал за бой в ММА. Мы можем говорить о распределении PPV, но как этот парень может говорить о 20-30 миллионах, если он не получал даже 8-9?

Будет ли бой? Мы над этим работаем», - подытожил Мейвезер.

Источник — Boxingnews

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