Следующим соперником Граната станет Димитренко

Следующим соперником перспективного шведского супертяжеловеса Адриана Граната (14-0, 13 КО) станет уроженец Евпатории Александр Димитренко (38-3, 24 КО), который сейчас представляет Германию.
Бой Адриана Граната с Александром Димитренко состоится 18 марта в Мальме, Швеция.
Свои последние поединки Гранат и Димитренко провели по-разному - если Гранат брутально нокаутировал в шестом немецкого боксера Франца Рилла, то Димитренко был нокаутирован в третьем раунде новозеландцем Джозефом Паркером.
Источник — Boxingnews
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