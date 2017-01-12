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Следующим соперником Граната станет Димитренко

Бой состоится 18-го марта в шведском Мальме

  • 12.01.2017 10:45
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boxen1.com. Адриан Гранат
© boxen1.com. Адриан Гранат

Следующим соперником перспективного шведского супертяжеловеса Адриана Граната (14-0, 13 КО) станет уроженец Евпатории Александр Димитренко (38-3, 24 КО), который сейчас представляет Германию.

Бой Адриана Граната с Александром Димитренко состоится 18 марта в Мальме, Швеция.

Свои последние поединки Гранат и Димитренко провели по-разному - если Гранат брутально нокаутировал в шестом немецкого боксера Франца Рилла, то Димитренко был нокаутирован в третьем раунде новозеландцем Джозефом Паркером.

Источник — Boxingnews

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