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Ломаченко будет биться с Корралесом, Гвоздик – с Гонсалесом

Украинские боксеры проведут свои поединки 15-го апреля

  • 12.01.2017 11:46
  • 681 просмотров
  • 1 комментария
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allboxing.ru. Василий Ломаченко
© allboxing.ru. Василий Ломаченко

Промоутер украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Гвоздика Боб Арум в интервью ESPN назвал имена их потенциальных соперников на поединки, запланированные на 15 апреля.

По словам Арума, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) может встретиться в бою з объединение титулов с чемпионом мира по версии WBA панамцем Хесреелом Корралесом (21-1, 9 КО).

А главным кандидатом на бой с Александром Гвоздиком (12-0, 10 КО) является кубинский боксер Юниески Гонсалес (18-2, 14 КО), который чуть больше года назад боксировал с другим украинцем Вячеславом Шабранским, проиграв ему решением большинства судей.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bokser2
      bokser2, 12.01.2017 12:30
    0
    Гвоздика хотелось бы уже выводить потихоньку на какой нибудь елиминатор, чую я уорд сейчас сбежить от Ковалева, а пояса пойдут по разным рукам, неплохо бы чтоб саня за какой то пояс поборолся, в принципе кроме стивенсона, ковалева, и уорда думаю сане уже все по зубам при хорошей подготовке.
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