Ломаченко будет биться с Корралесом, Гвоздик – с Гонсалесом

© allboxing.ru. Василий Ломаченко

Промоутер украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Гвоздика Боб Арум в интервью ESPN назвал имена их потенциальных соперников на поединки, запланированные на 15 апреля.

По словам Арума, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) может встретиться в бою з объединение титулов с чемпионом мира по версии WBA панамцем Хесреелом Корралесом (21-1, 9 КО).

А главным кандидатом на бой с Александром Гвоздиком (12-0, 10 КО) является кубинский боксер Юниески Гонсалес (18-2, 14 КО), который чуть больше года назад боксировал с другим украинцем Вячеславом Шабранским, проиграв ему решением большинства судей.

Источник — Boxingnews

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