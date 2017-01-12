Более 30 процентов британцев считают, что победит Кличко, а не Джошуа

© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Известное британское издание Bохing News устроило голосование для своих читателей, с целью выяснить, что думают английские болельщики по поводу предстоящего мегафайта между местным любимцем чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и легендарным двукратным чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко (64-4, 54 КО), который состоится 29 апреля в Лондоне на знаменитом 90-тысячном стадионе «Уэмбли».



Как и следовало ожидать, больше половины британцев верят в досрочную победу своего любимца и считают, что Джошуа нокаутирует Владимира - 58 %. А вот в технические способности Энтони, в отличии от его ударной мощи, и в победу решением судей верят всего 11% англичан.



В отличии от своего чемпиона, опытному многолетнему доминатору дивизиона Владимиру Кличко, британцы дают в два раза больше шансов победить по очкам, чем Джошуа - 20%. Но в то, что Доктор «Стальной Молот» сумеет нокаутировать своего «Литтл Бро» верят только 11% бритов и считают Джошуа несокрушимой машиной, несмотря на 54 нокаута с 64 побед в карьере Владимира.



Таким образом, 31 процент принявших участие в опросе британцев, считают, что все-таки Владимир Кличко, несмотря на свой статус андердога, котировки букмекеров, разницу в возрасте и полуторагодичный простой, сумеет победить Энтони Джошуа и стать трехкратным чемпионом мира, завоевав сразу три чемпионских титула по версиям WBA, IBF, IBO.

Источник — Klitschko-brothers

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