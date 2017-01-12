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Боб АРУМ: «Паркер сразится с Хьюи Фьюри в начале апреля»

Поединок пройдет в Новой Зеландии

  • 12.01.2017 20:25
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couriermail.com.au. Джозеф Паркер
© couriermail.com.au. Джозеф Паркер

1 или 8 апреля свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе проведет новый чемпион Джозеф Паркер (22-0, 18 КО). Об этом сообщил знаменитый Боб Арум, один из сопромоутеров 25-летнего новозеландца.
 
Боб Арум подтвердил сообщения СМИ о том, что ведутся активные переговоры о поединке с британским супертяжеловесом и двоюродным братом экс-чемпиона мира скандального Тайсона Фьюри - небитым проспектом Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО). Поединок должен состояться в Новой Зеландии.

«Мы очень близки к соглашению. Мы постоянно на связи с Фрэнком Уорреном, и мы должны в самое ближайшее время сообщить всем хорошие новости», - рассказал руководитель компании Top Rank Боб Арум.

Напомним, что 22-летний Хьюи Фьюри в последний раз выходил в ринг еще в апреле прошлого года, победив Фреда Kaсси техническим решением. Джозеф Паркер заполучил вакантный чемпионский пояс WBO в декабре, победив Энди Руиса решением судей в очень равном и даже спорном поединке.

Источник — Klitschko-brothers

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