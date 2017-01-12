Устинов встретится с победителем пары Бриггс — Окендо

Российский боксер супертяжелого веса Александр Устинов проведет бой за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с победителем поединка между американцем Шенноном Бриггсом и пуэрториканцем Фресом Окендо. Об этом сообщил промоутер Устинова Владимир Хрюнов.
«Произошла юридическая коллизия, три боксера оказались с равными правами на титульный бой, - сказал Хрюнов. - Основная тема, на которую Окендо и Бриггс обратили внимание, - добровольное тестирование в лаборатории VADA. От этого вопроса мы решили уклониться. Александр Устинов проведет титульный поединок с победителем боя Окендо - Бриггс не позднее мая».
На счету Устинова 33 победы (24 нокаутом) и одно поражение.
Источник — ТАСС
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