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Устинов встретится с победителем пары Бриггс — Окендо

Поединок состоится не позднее мая 2017 года

  • 12.01.2017 20:40
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karate.ru, Александр Устинов
© karate.ru, Александр Устинов

Российский боксер супертяжелого веса Александр Устинов проведет бой за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с победителем поединка между американцем Шенноном Бриггсом и пуэрториканцем Фресом Окендо. Об этом сообщил промоутер Устинова Владимир Хрюнов.

«Произошла юридическая коллизия, три боксера оказались с равными правами на титульный бой, - сказал Хрюнов. - Основная тема, на которую Окендо и Бриггс обратили внимание, - добровольное тестирование в лаборатории VADA. От этого вопроса мы решили уклониться. Александр Устинов проведет титульный поединок с победителем боя Окендо - Бриггс не позднее мая».

На счету Устинова 33 победы (24 нокаутом) и одно поражение.

Источник — ТАСС

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