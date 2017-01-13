Пакьяо намерен провести бой против россиянина Михайленко

Известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в июле планирует провести бой в России против Дмитрия Михайленко. Об этом заявил промоутер Боб Арум, представляющий интересы Пакьяо.
«Нам предложили провести бой против Дмитрия Михайленко, - сказал Арум. - Сейчас у Мэнни все расписано, но в июле у него будет свободное время. Мэнни сказал мне, что с огромной радостью проведет бой в России, потому что это хорошая возможность для продолжения развития отношений между Россией и Филиппинами, это просто отличная причина для проведения боя. Мэнни очень рад такому предложению и тому, что сможет представить свою страну на таком важном мероприятии».
В прошлом году Пакьяо был избран в Сенат Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Последний бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, Пакьяо одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью.
Михайленко является обладателем «серебряного» титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Всего на счету 30-летнего россиянина 22 победы (10 нокаутом) и одно поражение.
Источник — ТАСС
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