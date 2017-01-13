Команда Паркера нацелилась на Уайлдера

Приоритетной целью чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера является бой за объединение чемпионских титулов с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

Об этом заявил один из промоутеров Паркера Дэвид Хиггинс:

«Нам нравится то, что говорит Уайлдер. У нас с ним одинаковые взгляды - супертяжелому дивизиону нужны бои за объединение титулов. Но ключевой человек в этом вопросе - Эл Хэймон, а от него мы пока ничего не слышали. Так что, Эл, если ты серьезно настроен организовать бой Уайлдера с Джозефом - позвони нам», - сказал Дэвид Хиггинс

Источник — Boxingnews

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