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Команда Паркера нацелилась на Уайлдера

Новозеландец хочет объединить чемпионские пояса

  • 13.01.2017 18:18
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Приоритетной целью чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера является бой за объединение чемпионских титулов с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

Об этом заявил один из промоутеров Паркера Дэвид Хиггинс:

«Нам нравится то, что говорит Уайлдер. У нас с ним одинаковые взгляды - супертяжелому дивизиону нужны бои за объединение титулов. Но ключевой человек в этом вопросе - Эл Хэймон, а от него мы пока ничего не слышали. Так что, Эл, если ты серьезно настроен организовать бой Уайлдера с Джозефом - позвони нам», - сказал Дэвид Хиггинс

Источник — Boxingnews

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