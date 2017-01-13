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Диллиан Уайт отказался от титула чемпиона Британии

Британец планирует сконцентрироваться на поединках с боксерами более высокого уровня

  • 13.01.2017 19:15
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fightnews.ru. Диллиан Уайт
© fightnews.ru. Диллиан Уайт

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт отказался от титула чемпиона Великобритании по боксу из-за желания сконцентрироваться на поединках с боксерами более высокого уровня, чем обязательный претендент на этот титул Сэм Секстон. Сам Уайт объяснил свой отказ от титула так:

«Драться с Сэмом Секстоном не имеет смысла ни в плане рейтингов, ни с финансовой точки зрения. Это будет шаг назад по сравнению с боем против Дерека Чисоры. Чисора дважды нокаутировал Секстона. Такой поединок ничего не дал бы моей карьере», - сказал Диллиан Уайт.

Источник — Boxingnews

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