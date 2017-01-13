Антон ГОРЮНОВ: «С ногами у Кличко полный порядок»

© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

В рамках инициированного Sport.ua совместно с Klitschko-brothers.com опроса мы продолжаем обсуждение с экспертами бокса апрельского боя Джошуа – Кличко. Свое мнение высказал шеф-редактор популярного международного проекта vRINGe.com Антон Горюнов.

- Доподлинно известно, что наилучший спарринг-партнёр из всех возможных – тот, который в наибольшей степени способен дублировать будущего соперника, как в плане антропометрии, так и по части технических характеристик. И здесь Владимир Кличко в свете намеченного поединка против Энтони Джошуа сталкивается в общем-то с той же проблемой, которая настигла его при подготовке к бою с Тайсоном Фьюри. А именно – категорическим отсутствием похожего боксёра. Ведь если разыскать «столба» ростом под два метра проще простого, то поиски «столба» с такой слаженной работой ног и рук, как у британца, на сегодняшний день представляется задачей невыполнимой в принципе.

С другой стороны, столкнуться с точно такими же трудностями обречён и Джошуа, так что тут условия изначально одинаковые.

В связи с этим вряд ли стоит пытаться изобрести велосипед. Резонно сделать упор на габариты – в этом плане хорошо знакомые Владимиру Адриан Гранат и Изуагбе Угонох придутся к месту. Какой-нибудь быстроногий «живчик», пожалуй, тоже не помешает, но лишь в качестве разнообразия. С ногами-то и техническим оснащением у Кличко и так полный порядок. Главным по-прежнему остаётся вопрос психологии, а тут уж никакой спарринг-партнёр не помощник...

Источник — Sport.ua

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