© fightnews.com. Евгений Хитров

Украинский средневес Евгений Хитров (14-1, 12 КО) потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, проиграв техническим нокаутом в шестом раунде американцу Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО).

Уже в первом раунде Хитров пропустил несколько очень тяжелых ударов, но второй раунд остался за украинцем, причем выиграл его Хитров весьма уверенно. Но уже в третьем раунде Евгений впервые в своей карьере побывал в нокдауне, пропустив два тяжелых левых хука от Алима. Впрочем,он поднялся и уверенно выиграл концовку раунда, серьезно потряся Алима. Но чтобы добить американца, Евгению не хватило времени - прозвучал гонг.

Дальнейшие раунды проходили в конкурентной и интересной борьбе, но в шестом Хитров снова допустил очень серьезную ошибку, пропустив два очень тяжелых удара Алима справа, которые отправили его на помост ринга. Евгений поднялся, но Алим расстрелял его ударами с обеих рук у канатов, вынудив рефери вмешаться и остановить бой - технический нокаут.

Источник — Boxingnews

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