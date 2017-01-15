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Американец Алим сенсационно нокаутировал украинца Хитрова

Развязка поединка наступила в шестом раунде

  • 15.01.2017 10:36
  • 2434 просмотров
  • 7 комментария
Метки
fightnews.com. Евгений Хитров
© fightnews.com. Евгений Хитров

Украинский средневес Евгений Хитров (14-1, 12 КО) потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, проиграв техническим нокаутом в шестом раунде американцу Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО).

Уже в первом раунде Хитров пропустил несколько очень тяжелых ударов, но второй раунд остался за украинцем, причем выиграл его Хитров весьма уверенно. Но уже в третьем раунде Евгений впервые в своей карьере побывал в нокдауне, пропустив два тяжелых левых хука от Алима. Впрочем,он поднялся и уверенно выиграл концовку раунда, серьезно потряся Алима. Но чтобы добить американца, Евгению не хватило времени - прозвучал гонг.

Дальнейшие раунды проходили в конкурентной и интересной борьбе, но в шестом Хитров снова допустил очень серьезную ошибку, пропустив два очень тяжелых удара Алима справа, которые отправили его на помост ринга. Евгений поднялся, но Алим расстрелял его ударами с обеих рук у канатов, вынудив рефери вмешаться и остановить бой - технический нокаут.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 15.01.2017 11:00
    +2
    Печалька
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    антиМордва
      антиМордва, 15.01.2017 11:05
    -1
    Те ж саме було б з Кличко-молодшим, якби він 99% часу не ховався за джебом та не клінчував кожні 30 секунд. Вміння захищатись при активному веденні бою та тримати удар - це показники найкращих
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    Иван Петров
      Иван Петров, 15.01.2017 11:13
    +1
    капец
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    Серхіо Агуеро
      Серхіо Агуеро, 15.01.2017 11:22
    0
    Недавно Шабранський тепер Хитров
    Та що ж таке
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    Иван Петров
      Иван Петров, 15.01.2017 11:30
    +1
    Хитров так начал карьеру жестко, всех гасил в первых раудах, как Тайсон и проиграл не понятно как или плохо подготовился или что... вообщем ничего страшного!!! это мотивация для совершенствования своих умений!!! Тайсон качал маятник и был всегда на максимальной концентрации то бишь у Тайсона была защита в наступлении с маятником и Жеке нужно при его агрессивном стиле тоже добавить маятник как у Тайсона и еще работу ног нужно улучшать и больше циркули делать. Считаю Хитрова одним из самых талантливых боксеров Украины, просто с таким стилем атакующим никто не застрахован от встречного удара и даже тайсон падал, но тем не менее его считают одним из величайших.Желаю Жеке тоже стать величайшим!!!
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    AndrosPatron
    online
      AndrosPatron, 15.01.2017 12:01
    0
    А че это написано "украинец" В боксреке он числится как американец. И, думаю, не с проста. Жопе там теплее. И сразу карма настигла, как в свое время Димитренко. Сразу поражение, все по чесному
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    falkon7777
    online
      falkon7777, 15.01.2017 12:02
    0
    антиМордва, 15.01.2017 11:05
    Те ж саме було б з Кличко-молодшим, якби він 99% часу не ховався за джебом та не клінчував кожні 30 секунд. Вміння захищатись при активному веденні бою та тримати удар - це показники найкращих
    як це ховатись за джебом?
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