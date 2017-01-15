Хитров получил $15 тысяч за бой с Алимом

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк обнародовала официальную информацию по поводу гонораров участников четырех главных боев вечера бокса, который состялся в Нью-Йорке. Итак, гонорары боксеров следующие:
Амадна Серрано (17,5 тысяч долларов) - Ясмин Ривас (15 тысяч долларов);
Евгений Хитров (15 тысяч долларов) - Имманувель Алим (15 тысяч долларов);
Хосе Педраса (225 тысяч долларов) - Джервонта Дэвис (75 тысяч долларов);
Джеймс Дигейл (750 тысяч долларов) - Баду Джек (700 тысяч долларов).
Имманувель Алим нокаутировал Евгения Хитрова в шестом раунде.
Источник — Boxingnews
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