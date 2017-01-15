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Евгений ХИТРОВ: «Это был самый ужасный день в моей жизни»

Украинский боксер прокомментировал неожиданное поражение от американца Имманувеля Алима

  • 15.01.2017 14:18
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Sport.ua. Евгений Хитров
© Sport.ua. Евгений Хитров

Неожиданно для многих проиграв малоизвестному американцу Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО), ещё и досрочно, украинский экс-проспект Евгений Хитров (14-1, 12 КО) присутствия духа не теряет и обещает «вернуться».

«Это был самый ужасный день в моей жизни, надеюсь, он больше не повторится, — написал он у себя во Вконтакте, добавив смайлик. — Всем безграничное спасибо за поддержку, я ещё вернусь».

Не самый опасный панчер Алим несколько раз отправил Хитрова в нокдаун, остановив того в бою за вакантный «серебряный» пояс WBC в 6-м раунде.

Источник — vringe.com

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