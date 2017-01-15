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Чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе швед Баду Джек случайно ударил судью в объединительном бою с обладателем пояса IBF британцем Джеймсом Дигейлом.

Поединок прошел в воскресенье в Нью-Йорке и завершился ничейным результатом, боксеры сохранили свои титулы. После окончания одного из раундов рефери Артур Мерканте-младший попытался развести боксеров по углам ринга, однако в этот момент Джек уже выбросил левый боковой удар, который пришелся в подбородок судьи. Арбитр начал падать, однако швед успел удержать его и извинился.

Источник — ТАСС

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