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Эдди ХЕРН: «Не думаю, что Уайлдер решится выйти против Уайта»

Промоутер британца считает, что американский боксер подберет себе менее опасного противника

  • 16.01.2017 09:33
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fightnews.ru. Диллиан Уайт
© fightnews.ru. Диллиан Уайт

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (20-1, 15 КО) не горит желанием проводить реванш с соотечественником Дереком Чисорой (26-7, 18 КО), несмотря на то, что их первый бой в декабре прошлого года выдался на загляденье.
 
Вместо этого Уайт, который, напомним, вырвал у Чисоры победу по очкам, хотел бы попытать счастья в поединке за титул чемпиона мира. Об этом, в который раз за последние дни, заявил промоутер Уайта Эдди Херн, продолжающий раскручивать возможный бой Уайлдер - Уайт.

«Диллиан хочет посягнуть на титул чемпиона мира. У него был прекрасный и очень близкий бой с Чисорой. Публика действительно хочет увидеть реванш. Но, как это часто бывает после тяжелых поединков, победитель не горит желанием повторять это еще раз. Он хочет двигаться дальше».

«Я бы с удовольствием посмотрел бой Уайта против Деонтея Уайлдера. Но это опасный поединок для Деонтея, потому что Диллиан может ударить и никогда не отбывает номер в ринге, так что я не думаю, что Уайлдер решится выйти против него», - сказал Херн.

Источник — Klitschko-brothers

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