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Имманувель АЛИМ: «Я знал, что Хитров упадет»

Американский боксер — о победе над украинцем

  • 16.01.2017 10:46
  • 590 просмотров
  • 4 комментария
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tiny.cc/ukboxersnews. Имманувель Алим и Евгений Хитров
© tiny.cc/ukboxersnews. Имманувель Алим и Евгений Хитров

Американский средневес Имманувель Алим прокомментировал свою вчерашнюю победу техническим нокаутом в шестом раунде в бою с украинским боксером Евгением Хитровым.

«Я был сфокусирован и уже в самом начале боя показал ему свою ударную мощь. Но после первого раунда я позволил ему обрести определенную уверенность. Он поймал меня неплохими ударами, но только потому, что я позволил ему это сделать.

Как только у меня появилась такая возможность, я поймал его своими ударами - я знал, что он упадет. И я знал, что не могу дать сопернику с таким послужным списком второй шанс - нужно было заканчивать бой, что я и сделал», - сказал Имманувель Алим.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Ярик Ярославский
      Ярик Ярославский, 16.01.2017 11:03
    +2
    Много слов, интересно было бы глянуть реванш
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 16.01.2017 11:50
    0
    2 средних боксера- ближе к мешкам чем к проспектам
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    Михаил Архипов
      Михаил Архипов, 16.01.2017 11:55
    -2
    Хитров - украинец, поэтому не удивительно, что упал
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 16.01.2017 11:58
    0
    Ярик Ярославский, 16.01.2017 11:03
    Много слов, интересно было бы глянуть реванш
    зачем реванш Алиму-эт был просто рейтовый бой-даж не за выход в бои за пояс
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