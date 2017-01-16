Имманувель АЛИМ: «Я знал, что Хитров упадет»

© tiny.cc/ukboxersnews. Имманувель Алим и Евгений Хитров

Американский средневес Имманувель Алим прокомментировал свою вчерашнюю победу техническим нокаутом в шестом раунде в бою с украинским боксером Евгением Хитровым.

«Я был сфокусирован и уже в самом начале боя показал ему свою ударную мощь. Но после первого раунда я позволил ему обрести определенную уверенность. Он поймал меня неплохими ударами, но только потому, что я позволил ему это сделать.

Как только у меня появилась такая возможность, я поймал его своими ударами - я знал, что он упадет. И я знал, что не могу дать сопернику с таким послужным списком второй шанс - нужно было заканчивать бой, что я и сделал», - сказал Имманувель Алим.

Источник — Boxingnews

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