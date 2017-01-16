Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Диллиан УАЙТ: «В реванше я нокаутирую Чисору»

Британский боксер на сто процентов уверен в своих силах

  • 16.01.2017 15:53
  • 211 просмотров
  • 0 комментария
Метки
boxingnewsonline.net. Диллиан Уайт
© boxingnewsonline.net. Диллиан Уайт

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил, что в случае проведения матча-реванша с его соотечественником Дереком Чисорой он нокаутирует Чисору не позднее, чем в шестом раунде.

«Я без проблем готов еще раз встретиться с Чисорой, но мне надо думать о своей карьере, о продвижении к бою за титул чемпиона мира. Моя мечта - стать чемпионом мира, и я не могу оставаться на этом уровне.

Я готов драться с Дереком когда угодно, но этот бой должен быть выгодным для меня с финансовой точки зрения, ведь я уже его бил и в рейтингах нахожусь выше него. В реванше я точно нокаутирую Чисору, 100%! Если мы с ним еще раз встретимся, бой продлится не более 5-6 раундов», - сказал Диллиан Уайт.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.