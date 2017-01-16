Диллиан УАЙТ: «В реванше я нокаутирую Чисору»

© boxingnewsonline.net. Диллиан Уайт

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил, что в случае проведения матча-реванша с его соотечественником Дереком Чисорой он нокаутирует Чисору не позднее, чем в шестом раунде.

«Я без проблем готов еще раз встретиться с Чисорой, но мне надо думать о своей карьере, о продвижении к бою за титул чемпиона мира. Моя мечта - стать чемпионом мира, и я не могу оставаться на этом уровне.

Я готов драться с Дереком когда угодно, но этот бой должен быть выгодным для меня с финансовой точки зрения, ведь я уже его бил и в рейтингах нахожусь выше него. В реванше я точно нокаутирую Чисору, 100%! Если мы с ним еще раз встретимся, бой продлится не более 5-6 раундов», - сказал Диллиан Уайт.

Источник — Boxingnews

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