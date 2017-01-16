На бой Джошуа – Кличко за 4 часа продано 80 тысяч билетов

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Спрос фанов бокса на бой Энтони Джошуа с Владимиром Кличко, который состоится 29 апреля в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли», превзошел самые смелые ожидания. В декабре в стартовый день продаж за два часа была реализована первая партия в количестве 40 000 билетов. Сегодня ровно в полдень по британскому времени стартовал второй этап продаж, в которых поучаствовал и корреспондент Sport.ua

Я хотел приобрести билеты по самой низкой ценовой категории – 40 фунтов. Пришлось становиться в очередь на приобретение с номером 23236. Через 70 минут ожидания мой номер был уже 10110. Показалось, что забрезжила надежда купить такие заветные «тикеты». Увы, все закончилось 14 минут спустя – очередь была приостановлена на номере 10095. Все билеты этой категории (по моим подсчетам, более 5 000) оказались проданными! Их можно было приобрести на сайте перепродажи билетов за 145 фунтов (в четыре раза выше номинала). Фактически, вторая часть билетов в количестве 40 000 была продана менее чем через два часа.

Максим РОЗЕНКО

Источник — Sport.ua

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