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Мейвезер-младший не спешит выставлять Дэвиса против Ломаченко

К объединению поясов нужно подходить с умом, считает промоутер

  • 16.01.2017 17:03
  • 605 просмотров
  • 2 комментария
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pressboxonline.com. Джервонта Дэвис
© pressboxonline.com. Джервонта Дэвис

Промоутер новоиспеченного чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе американца Джервонты Дэвиса (17-0, 16 КО) Флойд Мейвезер-младший не собирается выставлять своего бойца на объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO в этой же весовой категории украинцем Василием Ломаченко (7-1 , 5 КО).

«Мы никуда не спешим. Никуда не спешим. Мы не думаем о Ломаченко. Ломаченко с Top Rank и пусть себе будет с ними, а мы там, где мы есть. Мы не собираемся объединять пояса сейчас. Нужно подходить к этому вопросу с умом», - сказал Флойд Мейвезер.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    iravvik1983
      iravvik1983, 16.01.2017 17:22
    0
    ссыт что Вася поломает ему Девиса и бережно к своему баблишку относится!!
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    Brian10
      Brian10, 16.01.2017 17:54
    0
    Толковый боксер. В будущем станет конкурентом за трон Ломаченка.
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