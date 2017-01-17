Виталий КЛИЧКО: «Бокс больше всего похож на жизнь»

© boxingscene.com. Виталий Кличко

Бокс является жестким видом спорта, который очень похож на жизнь. Об этом в программе «Большое интервью» на канале NewsOne заявил легендарный супертяжеловес, «Вечный» чемпион мира по версии WBC и мэр Киева Виталий Кличко, один из наиболее выдающихся и титулованных боксеров в мировой истории.

«Есть хорошее выражение, которое мне нравится: «Бокс - это один из самых жестких видов спорта, но он больше всего похож на жизнь». Нужно бороться за свою мечту и за свои ценности, нужно двигаться вперед. За них нужно драться, нужно держать удар, никогда не останавливаться и двигаться вперед. Каждый знает: без борьбы победы никогда не будет», - заявил Виталий Кличко.

Источник — Klitschko-brothers

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