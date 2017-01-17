Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виталий КЛИЧКО: «Бокс больше всего похож на жизнь»

Нужно драться за свои ценности и держать удар, считает мэр Киева

  • 17.01.2017 11:46
  • 210 просмотров
  • 3 комментария
Метки
boxingscene.com. Виталий Кличко
© boxingscene.com. Виталий Кличко

Бокс является жестким видом спорта, который очень похож на жизнь. Об этом в программе «Большое интервью» на канале NewsOne заявил легендарный супертяжеловес, «Вечный» чемпион мира по версии WBC и мэр Киева Виталий Кличко, один из наиболее выдающихся и титулованных боксеров в мировой истории.

«Есть хорошее выражение, которое мне нравится: «Бокс - это один из самых жестких видов спорта, но он больше всего похож на жизнь». Нужно бороться за свою мечту и за свои ценности, нужно двигаться вперед. За них нужно драться, нужно держать удар, никогда не останавливаться и двигаться вперед. Каждый знает: без борьбы победы никогда не будет», - заявил Виталий Кличко.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    leejohn
    online
    leejohn, 17.01.2017 11:55
    0
    "Бокс больше всего похож на жизнь... которая похожа на бокс" Кличко В.
    Ссылка
    Одинокий волк
      Одинокий волк, 17.01.2017 12:00
    0
    Красивое выражение, прав Веталь!
    Ссылка
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 17.01.2017 12:21
    0
    на жизнь бокс был похож в эпоху Кличко.... современный профибокс похож на цирк
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.