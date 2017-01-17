Следующим соперником Угоноха станет американец Бризил

Следующим соперником перспективного польского супертяжеловеса нигерийского происхождения Изуагбе Угоноха (17-0, 14 КО) станет американец Доминик Бризил (17-1, 15 КО).
Бой Изуагбе Угоноха с Домиником Бризил состоится 25 февраля в Бирмингеме, США, в андеркарте поединка Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО) с Анджеем Вавжиком (33-1, 19 КО).
Источник — Boxingnews
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