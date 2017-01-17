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Следующим соперником Угоноха станет американец Бризил

Бой состоится 25-го февраля в США

  • 17.01.2017 12:18
  • 51 просмотров
  • 3 комментария
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ofsajd.onet.pl. Изуагбе Угонох
© ofsajd.onet.pl. Изуагбе Угонох

Следующим соперником перспективного польского супертяжеловеса нигерийского происхождения Изуагбе Угоноха (17-0, 14 КО) станет американец Доминик Бризил (17-1, 15 КО).

Бой Изуагбе Угоноха с Домиником Бризил состоится 25 февраля в Бирмингеме, США, в андеркарте поединка Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО) с Анджеем Вавжиком (33-1, 19 КО).

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 17.01.2017 12:27
    -1
    ой походу всем полякам навешают в этот вечер-и ухоногими сделают..... отшпилят Шпильку и отвавжают Вавжика...... Одно не пойму почему полякам такие преференции в ВБС-польская федерация бокса-генеральный спонсор этой федерации профибокса?
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 17.01.2017 12:30
    -2
    бои пройдут в Штатах-неужели Шпилька или Угонохтам популярнее украинского или российского спортсмена?
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 17.01.2017 12:34
    0
    Шпилька победит своего мешка.
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