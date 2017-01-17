Джеймс АЛИ БАШИР: «Как и все в таком возрасте, Кличко стареет»

Второй тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джеймс Али Башир стал первым человеком из команды Кличко, который признал, что Владимир уже не тот, каким он был в свои лучшие годы. На вопрос британского журналиста Инграма Джонса о том, не считает ли он, что Владимир Кличко уже постарел, Башир ответил:

«Как и все в таком возрасте, Владимир стареет. Все стареют - не нужно смотреть на мир через розовые очки. Нужно быть реалистом, оценивая то, что происходит».

И хотя Джеймс Али Башир считает, что бой с молодым британцем Энтони Джошуа будет тяжелым испытанием для Владимира Кличко, которому на момент боя исполнится уже 41 год, тренер уверен, что Владимир может победить Джошуа, благодаря колоссальной разнице в опыте.

«Владимиру сложно будет выиграть этот бой, ведь Джошуа - молодой, непобежденный чемпион, который очень силен физически и обладает сильнейшим ударом. Сколько Джошуа лет? 29, 28? (на самом деле, Энтони еще меньше - 27). А Владимиру будет уже 41 год на момент боя.

Это будет тяжелый бой для Владимира Кличко, но может ли его опыт перевесить все преимущества Джошуа? Может. У Владимира колоссальный опыт, и только недалекий человек может недооценивать его значимость. Владимир уже проходил все - он падал, на нем ставили крест, а он вернулся и 10 лет управлял дивизионом!

Опыт Владимира - его главное преимущество в этом бою. И, да, в боксе все может решить один удар, и я неоднократно был свидетелем того, как постаревшие боксеры, благодаря своему колоссальному опыту, проводили менявшие весь ход боя удары в поединках против более молодых соперников. Но Владимир не из тех ветеранов, которые полагаются только на свой сильный удар. Он полагается еще и на свой разум, свой боксерский интеллект и свое мастерство - а боксер он великолепный.

Считаю ли я, что предыдущие соперники Джошуа могли подготовить его к бою против Владимира Кличко? Нет, не считаю. Именно поэтому я и советовал Владимиру соглашаться на бой с Джошуа как можно скорее. Я сказал ему, что он должен драться с Джошуа, пока тот не стал слишком силен. Джошуа-то будет только прогрессировать, и если уж драться с ним, то нужно делать это сейчас», - сказал Джеймс Али Башир.

Источник — Boxnews.com.ua

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