Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Хук сразится с Бриедисом за пояс WBC

Поединок состоится 1-го апреля в Дортмунде

  • 18.01.2017 07:36
  • 117 просмотров
  • 0 комментария
Метки
taddlr.com. Марко Хук
© taddlr.com. Марко Хук

Во вторник была официально подтверждена информация о том, что 1-го апреля в Дортмунде, Германия, в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе сойдутся немецкий боксер Марко Хук (40-3-1, 27 КО) и латвиец Майрис Бриедис (21-0, 18 КО).

«Я счастлив, что у меня появилась возможность завоевать такой важный титул», - прокомментировал подписание контракта на бой с Бриедисом Марко Хук.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.