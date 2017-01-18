Хук сразится с Бриедисом за пояс WBC

© taddlr.com. Марко Хук

Во вторник была официально подтверждена информация о том, что 1-го апреля в Дортмунде, Германия, в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе сойдутся немецкий боксер Марко Хук (40-3-1, 27 КО) и латвиец Майрис Бриедис (21-0, 18 КО).

«Я счастлив, что у меня появилась возможность завоевать такой важный титул», - прокомментировал подписание контракта на бой с Бриедисом Марко Хук.

Источник — Boxingnews

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