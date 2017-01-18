Промоутер Паркера: «Бой с Уайлдером обязательно состоится»

© boxingscene.com. Джозеф Паркер

Промоутер чемпиона мира по серии WBO в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера (22-0, 18 КО) Дэвид Хиггинс заявил в интервью Sky Sports, что бой бой Паркером с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером (37-0, 36 КО) обязательно состоится.

«Этот бой состоится. Вопрос в том, когда он состоится, а не в том, состоится ли. Мы уже говорили об этом с Элом Хэймоном (советником Уайлдера – прим. ред.), мы обсуждали с ним, как отсутствие объединительных боев вредило дивизиону. Его взгляд на это идентичен моему, и он согласен, что объединение титулов - это хорошо», - сказал Дэвид Хиггинс.

Источник — Boxingnews

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