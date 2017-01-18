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Промоутер Чисоры: «Уайлдер будет ждать победителя боя Джошуа – Кличко»

Американскому боксеру не нужен поединок с Уайтом, считает Ниссе Зауэрланд

  • 18.01.2017 11:59
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ringnews24.com. Деонтей Уайлдер
© ringnews24.com. Деонтей Уайлдер

Известный британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (26-7, 18 КО) и его промоутеры братья Калле и Ниссе Зауэрланды планируют провести бой-реванш с Диллианом Уайтом (20-1, 15 КО) в мае этого года. Напомним, что 10 декабря прошлого года, в андеркарте боя Энтони Джошуа - Эрик Молина, в Манчестере, Дерек Чисора уступил Уайту раздельным судейским решением в очень равном, конкурентном и зрелищном бою.

«Май - это дата, которую мы сейчас обсуждаем. И Дерек будет готов к этому времени. У нас достаточно причин, чтобы организовать этот бой. И мы сделаем это. У Уайта просто нет выбора.

Титульный поединок в 2017-м он не получит. Уайлдер будет ждать победителя Джошуа-Кличко, чтобы провести объединительный бой в конце года. А поединок с Уайтом ему не нужен, это лишний риск», - заявил Ниссе Зауэрланд.

Сам Дерек Чисора, так же пытается убедить Диллиана Уайта в том, что приоритетным развитием карьеры на данном этапе для обоих является их реванш. Несмотря на наличие реального интереса к реваншу со стороны британских поклонников бокса, напомним, что промоутер Уайта Эдди Херн планирует свести своего бойца против американского чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО).

«В реванше я нокаутирую Уайта. Все просто - ему нечем меня удивить. У него нету динамита в кулаках, я легко выдерживал самые сильные из его плюх, и он это знает. К тому же у меня психологическое преимущество - я-то знаю, кто на самом деле победил в первом поединке», - заявил Дерек Чисора.

Источник — Klitschko-brothers

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