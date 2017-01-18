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Дерек ЧИСОРА: «Во втором бою нокаутирую Уайта»

Британец считает, что победил в первом поединке своего соотечественника

  • 18.01.2017 16:12
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Boxing.ru. Дерек Чисора
© Boxing.ru. Дерек Чисора

Британский супертяжеловес Дерек Чисора заявил, что не сомневается в том, что ему удастся вытащить на матч-реванш своего соотечественника Диллиана Уайта.

«Уайт точно не сможет провести бой с кем-то другим, пока не даст мне реванш. Он сейчас не может даже спокойно сходить в магазин, потому что к нему подходят люди и говорят ему, что он проиграл. Мне же люди говорят, что я выиграл.

Во втором бою он точно будет нокаутирован. Дело в том, он совершенно не может меня потрясти, я его не боюсь. А вот он меня боится! У меня есть психологическое преимущество над ним, потому что я реально выиграл первый бой», - сказал Дерек Чисора.

Напомним, в начале декабря 2016 Уайт выиграл поединок у Чисоры по очкам.

Источник — Boxingnews

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