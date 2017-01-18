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Украина может принять чемпионат Европы по боксу

На проведение турнира претендует Харьков

  • 18.01.2017 16:37
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fbu.net.ua
© fbu.net.ua

Украина будет бороться за право проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин. Наша страна уже отправила заявку в Европейскую Конфедерацию, указав, что местом проведения соревнований станет Харьков. Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус заявил, что в случае одобрения заявки у нашей страны есть все ресурсы, чтобы провести состязания на наивысшем уровне:

«Мы направили официальную заявку в Европейскую Конфедерацию бокса на проведение Чемпионата Европы. В этом году турнир пройдет в июне, поэтому у нас достаточно времени, чтобы организовать и провести соревнования на самом высоком уровне.

Голосование за страну-хозяйку соревнований состоится в ближайшее время, и мы надеемся, что именно Харькову отдадут это право. Мы уже имеем опыт проведения чемпионата Мира по боксу среди молодежи, Чемпионата Европы среди юниоров, Кубка Европы, мы организовывали соревнования Всемирной серии бокса, поэтому, я убежден, что все пройдет на самом высоком уровне».

По предварительной информации, конкурентами Украины за право проведения чемпионата Европы будут Россия и Турция. Сами соревнования запланированы на июль 2017 года.

Напомним, что в 2010 году Харьков принимал крупный боксерский форум – Кубок Европы по боксу среди мужчин. Кроме того, в 2016-м в столице Слобожанщины проходила встреча «Украинская атаманов» против «Кубинских укротителей» во Всемирной серии бокса.

 

Источник — Федерация бокса Украины

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