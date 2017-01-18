Журнал The Ring проигнорировал достижения Ломаченко в прошлом году

© boxingscene.com. Василий Ломаченко

Старейшее издание в мире бокса американский журнал The Ring, который подводит итоги года в разных номинациях, начиная с 1922 года, подвел итоги 2016 года.

В номинации «Боксер года» победил британец Карл Фрэмптон, хотя читатели онлайн версии журнала в своем голосовании поставили Фрэмптона только на второе место после украинца Василия Ломаченко.

«Два боя против элитных и небитых ранее соперников на вражеской территории - и две победы. Ни у одного из бойцов не было такого года, как у Карла Фрэмптона», - так объяснили свой выбор эксперты журнала The Ring, отметив, что кроме Фрэмптона на звание лучшего боксера года претендовали Теренс Кроуфорд, Роман Гонсалес, Василий Ломаченко и Мэнни Пакьяо (боксеры перечислены именно в такой последовательности).

Лучшим боем прошлого года признан поединок Франсиско Варгаса с Орландо Салидо, закончившийся вничью.

В номинации «Нокаут года», где на победу тоже мог рассчитывать Василий Ломаченко, в блестящем стиле нокаутировавший Романа Мартинеса, победил нокаут в бою Сауля Альвареса с Амиром Ханом.

Лучшим раундом года был признан второй раунд боя Скендера Халили с Джейсоном Томпсоном, в котором Томпсон, подошедший к этому бою с рекордом 5-11-4 (4 КО), дважды отправил в нокдаун проспекта из Косово, но на последних секундах раунда был отправлен им в тяжелый нокаут.

В номинации «Возвращение года» победу одержал Андре Уорд, лучшим тренером года был признан покойный Арнульфо Обандо - тренер Романо Гонсалеса, отошедший в мир иной в ноябре прошлого года.

Самым перспективным боксером года эксперты журнала The Ring признали американца Эриксона Лубина.

Источник — Boxingnews

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