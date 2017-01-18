Виталий КЛИЧКО: «Очень важно не сдаваться и бороться за свою мечту»

© zn.ua. Виталий Кличко

Легенда мирового бокса, почетный «Вечный» чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко, находящийся сейчас на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал участников форума иметь мечту и стремиться к успеху.

«Я родился в Советском Союзе, вырос в Советском Союзе. Мы слышали о Мохаммеде Али, но не имели возможности посмотреть его бои. В 1986 году началась перестройка, и нам, группе парней, удалось посмотреть трансляции из Соединенных Штатов.



В 1986 году пришла перестройка. Мальчишки получили возможность увидеть трансляцию из США, и мы увидели профессиональный бой. Очень талантливый парень бился за титул чемпиона мира, и нокаутировал своего соперника. И стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Майк Тайсон! Все были так впечатлены. Один из парней сказал: «Однажды я стану, как Майк Тайсон». Это я сказал, а все смотрели на меня — тощего парнишку — и на эту «машину для убийства». Он хочет победить Майка Тайсона? Никогда! Они улыбались и шутили. Но время прошло очень быстро. Очень важно иметь мечту. Очень важно бороться за мечту. 15 лет спустя друзья собрались вновь. Я достал из сумки тот самый титул, который держал над головой Майк Тайсон, положил на стол, и сказал: Сработало! Тот самый титул, который был у Майка Тайсона, Мохаммеда Али, Леннокса Льюиса. Очень важно иметь вызов в жизни. Очень важно никогда не сдаваться и биться за твои взгляды и мечту.

Если говорить о 2025 годе, а время летит быстро, то мечта - это мир в Сирии, в Ираке, в Украине. Стабильность экономики Европы, чтобы Украина стала частью европейской семьи. Все зависит от нас. Важно иметь мечту и драться за нее», — заявил Виталий Кличко в Давосе.

Источник — Klitschko-brothers

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