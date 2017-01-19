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Джеймс АЛИ БАШИР: «Поветкина ловили три раза»

Тренер Кличко и Усика считает, что за допинг нужно дисквалифицировать боксеров пожизненно

  • 19.01.2017 11:24
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fightnews.ru. Алексаедр Усик и Джеймс Али Башир
© fightnews.ru. Алексаедр Усик и Джеймс Али Башир

Известный американский специалист Джеймс Али Башир, который работает с украинскими боксерами Александром Усиком и Владимиром Кличко, в интервью BaylorIC TV прокомментировал ситуацию с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным, допинг-проба которого, взятая у него в декабре, показала наличие в его организме следов запрещенного препарата остарина, являющегося аналогом анаболических стероидов.

«Сколько раз Поветкина ловили? Три раза! Это третий раз у него находят запрещенные препараты, и ничего - он спокойно себе находится в десятках рейтингов, все ОК. Так не должно быть.

Почему разные подходы к разным бойцам в разных странах? Везде должны быть одинаковые правила для всех: попался на допинге - пожизненная дисквалификация или годичная дисквалификация. И это же не только Поветкина касается - тот же Лукас Браун тоже 2-3 раза попадался на допинге - и ему тоже ничего!

А взять ситуацию с Маргарито - Панама Льюис за точно такие же трюки был дисквалифицирован пожизненно, а Маргарито дисквалифицировали только на год. Так не должно быть - правила должны быть одинаковы для всех», - сказал Джеймс Али Башир.

Источник — Boxingnews

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