Баду Джек переходит в полутяжелый вес

© rappler.com. Баду Джек

Чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе шведский боксер Баду Джек (20-1-3, 12 КО) принял решение отказаться от своего титула, поскольку в дальнейшем он планирует выступать в полутяжелом весе.



Ожидается, что за вакантный титул чемпиона WBC во втором среднем весе будут боксировать два первых номера рейтинга этой организации - британец Каллум Смит и американец Энтони Диррелл.

Напомним, в своем последнем поединке Баду Джек едва не нокаутировал судью.

Источник — Boxingnews

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