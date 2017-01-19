Баду Джек переходит в полутяжелый вес

Чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе шведский боксер Баду Джек (20-1-3, 12 КО) принял решение отказаться от своего титула, поскольку в дальнейшем он планирует выступать в полутяжелом весе.
Ожидается, что за вакантный титул чемпиона WBC во втором среднем весе будут боксировать два первых номера рейтинга этой организации - британец Каллум Смит и американец Энтони Диррелл.
Напомним, в своем последнем поединке Баду Джек едва не нокаутировал судью.
Источник — Boxingnews
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