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Баду Джек переходит в полутяжелый вес

Шведский боксер принял решение отказаться от титула WBC во втором среднем весе

  • 19.01.2017 19:07
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rappler.com. Баду Джек
© rappler.com. Баду Джек

Чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе шведский боксер Баду Джек (20-1-3, 12 КО) принял решение отказаться от своего титула, поскольку в дальнейшем он планирует выступать в полутяжелом весе.

Ожидается, что за вакантный титул чемпиона WBC во втором среднем весе будут боксировать два первых номера рейтинга этой организации - британец Каллум Смит и американец Энтони Диррелл.

Напомним, в своем последнем поединке Баду Джек едва не нокаутировал судью.

Источник — Boxingnews

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