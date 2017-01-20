Деонтей УАЙЛДЕР: «Разум подсказывает, что Кличко победит Джошуа»

© ringnews24.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в интервью польскому изданию Przeglad Sportowy сказал, что его не удивит ни один результат в бою украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, который состоится 29-го апреля на стадионе «Уэмбли».

«Я могу себе представить победу как одного, так и другого. В зависимости от того, с какой точки зрения посмотреть. Мое сердце за Джошуа, но разум подсказывает, что победит Кличко», - сказал Деонтей Уайлдер.

Источник — Boxingnews

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