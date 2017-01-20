© boxnews.com.ua. Владислав Сиренко

Известный американский специалист Джеймс Али Башир, который уже работает с двумя украинскими боксерами Владимиром Кличко и Александром Усиком, в интервью BaylorIC TV рассказал, что начал работать с еще одним украинцем - перспективным боксером-любителем Владиславом Сиренко.

Владислав Сиренко уже в 19 лет стал бронзовым призером чемпионата Украины по боксу, а в 20 завоевал Кубок Украины. Любители бокса, возможно, помнят самый яркий нокаут 2015 года в украинском аматорском боксе. Так вот, его автором стал именно Владислав Сиренко, нокаутировавший во втором раунде Дмитрия Руденького. Видео этого нокаута вы можете посмотреть ниже.

Источник — Boxingnews

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