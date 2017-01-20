Промоутер Джошуа: «Хэй и Беллью могут лишиться боксерских лицензий»

© www.boxingscene.com. Дэвид Хэй и Тони Беллью

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing, представляющей интересы и будущего соперника Владимира Кличко – Энтони Джошуа, Эдди Хирн зявил, что Дэвид Хэй и Тони Беллью могут потерять боксерские лицензии, если вновь подерутся на пресс-конференции.

Об этом промоутер рассказал в интервью Sky Sports, комментируя эпизод, который случился на одной из пресс-конференций, предваряющей бой Хэя и Беллью, который состоится 4 марта в Лондоне. Тогда Дэвид ударил Тони в лицо, вынудив вмешаться службу безопасности, дабы не допустить более масштабной потасовки.

«Оба боксера уже получили предупреждения от Британского совета по контролю за боксом. Конечно, если ситуация повторится, то они могут лишиться своих лицензий. Я поговорю с обоими лично, ведь еще одна драка — и у них заберут лицензии. Нам нужно сохранить баланс между спортом и драками», - заявил Хирн.

Источник — Klitschko-brothers

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