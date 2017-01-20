Бой Кличко – Джошуа станет самым прибыльным поединком в Европе

© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Менеджер Владимира Кличко заявил, что бой украинца с британцем Энтони Джошуа станет самым прибыльным боксерским поединком из всех когда-либо проводившихся в Европе.

Бернд Бенте прокомментировал немецкому изданию BILD новость о рекордной по времени продаже билетов на бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа, который 29 апреля пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». «Это самый прибыльный бой из когда-либо проходивших в Европе, - цитирует Бенте издание. – Спрос на билеты был настолько велик, что мы, конечно, могли бы замахнуться на зрительский рекорд в боксе».

В свою очередь, менеджер Джошуа Эдди Хирн отметил, что бой соберет наибольшую для боксерских поединков зрительскую аудиторию в Англии: «Мы могли бы продать «Уэмбли» дважды».

Отметим, что рекорд Великобритании в номинации «Самое посещаемое боксерское событие» пока что принадлежит реваншу Карла Фроча и Джорджа Гроувза: летом 2014 года их бой на «Уэмбли» посетили 80 тысяч фанатов. Если же говорить о мировых рекордах, то тут вне конкуренции поединок, состоявшийся в августе 1941 года на стадионе «Джунеу Парк» в Милуоки (США) между Тони Зейлом и Билли Прайором, собравший 135 тысяч зрителей. Правда, вход на арены был бесплатным. Если же говорить о «платных поединках», то зимой 1993-го года 132 247 зрителей, пришедших на стадион «Ацтека» в Мехико стали свидетелями победы Хулио Сезара Чавеса над Грегом Хаугеном.

Источник — Klitschko-brothers

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