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Деонтей УАЙЛДЕР: «Поветкин меня больше не интересует»

Российский боксер должен понести наказание за употребление допинга, считает американец

  • 20.01.2017 11:44
  • 433 просмотров
  • 4 комментария
Метки
thechtonsports.com. Деонтей Уайлдер
© thechtonsports.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в интервью польскому изданию Przeglad Sportowy прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой обязательного претендента на его титул россиянина Александра Поветкина, взятой у него в декабре.

«Я даже не знаю, что об этом сказать. Поветкин меня больше не интересует. Надеюсь, WBC примет правильное решение - все-таки, это уже второй раз его ловят на допинге. Это вредит спорту. Его уже ловили на допинге и ничего ему не сделали. Он типа: ага, раз это все игнорируют, то я заеду им тортом в лицо!

Бой Поветкина с Дюопа? Это было ужасно. И меня очень удивило, что у них уже был подготовлен запасной вариант. Стиверн отказался от боя, и его просто заменили другим боксером? Зачем они готовили план Б? Я не могу этого объяснить», - сказал Деонтей Уайлдер.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Игорь Кузнецов
    online
      Игорь Кузнецов, 20.01.2017 12:00
    -17
    Комментарий свернут. Показать
    Потому что ты трус !
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    Игорь Кузнецов
    online
      Игорь Кузнецов, 20.01.2017 12:12
    -16
    Комментарий свернут. Показать
    Это же не биатлон или Л.атлетика! Это бокс ! Если ты мужик, тогда дерись! а не убегай.
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    Zeppelin
      Zeppelin, 20.01.2017 13:02
    +8
    Игорь Кузнецов, 20.01.2017 12:12
    Это же не биатлон или Л.атлетика! Это бокс ! Если ты мужик, тогда дерись! а не убегай.
    Если ты мужик, тогда тренируйся! а не таблетки глотай.
    Ссылка
    Игорь Кузнецов
    online
      Игорь Кузнецов, 20.01.2017 13:14
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    [quote Zeppelin, 20.01.2017 13:02]Игорь Кузнецов, 20.01.2017 12:12
    Если захотят и у Кличко найдут !
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