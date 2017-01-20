Исмаил СИЛЛАХ: «В бою с Кличко Джошуа не будет порхать как бабочка»

В рамках инициированного Klitschko-brothers.com совместно со Sport.ua опроса мы продолжаем обсуждение с экспертами бокса апрельского боя Джошуа – Кличко. Свое мнение высказал Исмаил Силлах, который не один раз работал в тренировочном лагере Владимира в качестве спарринг-партнер

Этот бой архиважен для Владимира и подготовка должно быть качественной и профессиональной на все 100 процентов. На мой взгляд, спарринг партнёры должны быть с классической школой бокса, вполне подходят ребята с постсоветского пространства или Европы.

Энтони Джошуа стандартный боксёр и вряд ли будет делать какие то выкрутасы в стиле «порхать как бабочка...» или менять стойки как Фьюри. Так что такие быстрые, высокие, классические тяжеловесы как Владимир Кацук, Владимир Терешкин, Роберт Хелениус весьма бы помогли.

Источник — Klitschko-brothers

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