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Джошуа 1-го февраля начнет подготовку к бою против Владимира Кличко

Если британец победит, его следующим соперником станет Деонтей Уайлдер

  • 20.01.2017 19:13
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twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

На следующих выходных Энтони Джошуа отправится в США для «повышения собственной популярности», а в начале следующего месяца начнет подготовку к бою против украинца.

«На данный момент Джошуа находится в ОАЭ, - рассказал менеджер британца Эдди Хирн. – Но в конце этой неделе он вернется, чтобы затем, 29 января, отправится в США. 31-го января у нас запланирована пресс-конференция перед боем Кличко – Джошуа, после которой, 1 февраля, Энтони отправится прямо в тренировочный лагерь для подготовки к бою».

По мнению Хирна, поездка в США запланирована ради повышения популярности британца в этой стране, на случай возможного боя против Деонтея Уайлдера. Правда, согласно Хирну, этот поединок возможен лишь в случае успеха его подопечного в бою против Владимира Кличко.

«Конечно, мне очень хочется, чтобы Джошуа встретился с Уайлдером, но вы никогда не знаете, что может произойти в боксе, - отметил Хирн. – На данный момент мы сфокусированы на бое против Владимира Кличко».

Источник — Boxingnews

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