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Кличко и Джошуа сразятся за титул суперчемпиона WBA

За звание регулярного чемпиона поспорят Фрес Окендо и Шеннон Бриггс

  • 21.01.2017 10:21
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Об этом заявил президент Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоса. По его словам, звание «регулярного» чемпиона WBA оспорят Фрес Окендо и Шеннон Бриггс.

«В тяжелом весе мы создали турнир, который не смогли завершить в прошлом году из-за различных проблем, - цитирует Мендосу Boxing Scene. - Поэтому я проясняю: Владимир Кличко и Энтони Джошуа будут драться за титул суперчемпиона, а звание «регулярного» чемпиона в бою разыграют Фрес Окендо и Шеннон Бриггс. Победитель поединка Кличко – Джошуа должен сразиться с Луисом Ортисом, победитель боя Бриггс – Окендо — с Александром Устиновым».

Источник — Klitschko-brothers

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