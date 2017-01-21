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«Бой Гассиева с Усиком маловероятен, потому что Александр – украинец»

Российский боксер сосредоточится на реванше с Денисом Лебедевым

  • 21.01.2017 12:18
  • 1102 просмотров
  • 4 комментария
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boxingplanet.ru. Мурат Гассиев
© boxingplanet.ru. Мурат Гассиев

Российские тяжеловесы Денис Лебедев и Мурат Гассиев заинтересованы в проведении боя-реванша. В ближайшее время стороны боксеров сядут за стол переговоров для обсуждения условий ответного поединка.

«Гассиев и Лебедев могут провести бой-реванш уже летом 2017 года, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Если сторонам удастся прийти к соглашению, то на кону будут стоять два пояса — титул чемпиона WBA и чемпиона IBF, который Мурат отобрал у Дениса в недавнем поединке. По предварительным данным, бой может пройти в Москве».

«Буду рад провести объединительный бой, — признался Мурат Гассиев. — Передо мной стоит цель стать абсолютным чемпионом мира, а это значит — победить всех обладателей чемпионских поясов в моей весовой категории. Денис — обладатель пояса чемпиона WBA, поэтому он мой потенциальный соперник. Буду рад вновь встретиться с ним на ринге и снова помериться силами».

Промоутерская компания «Мир бокса», представляющая интересы Дениса Лебедева, никак не прокомментировала данную информацию. Однако сам 37-летний боксер заявил, что крайне заинтересован в проведении реванша.

«Хочу провести повторный бой с Гассиевым, — сказал Денис Лебедев. — Я не согласен с результатами первого поединка и рассчитываю, что смогу отвоевать потерянный титул чемпиона IBF».

По сообщению источника в команде Гассиева, вероятность того, что поединок Лебедев — Гассиев состоится, очень высока.

«Мурат Гассиев хотел бы видеть в качестве потенциальных соперников в первую очередь обладателей чемпионских титулов, — сказал источник. — При детальном изучении графика действующих чемпионов можно увидеть, что лишь Лебедев и Усик не имеют в ближайшее время закрытых боями дат. Следовательно, они открыты для предложений и заинтересованы в проведении поединка. Однако бой с Усиком маловероятен, поскольку Александр является гражданином Украины. А вот реванш с Денисом будет интересен и выгоден всем — если их первый бой собрал полный стадион, то интерес ко второму будет еще выше».

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 21.01.2017 12:38
    +4
    Ліпше сказати що Усик Українець і не провестиБій, чим провестиБій і втратити ЧемпіонськіПояса.
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 21.01.2017 12:41
    +4
    для московитов слово украинец синоним неизбежного поражения!
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    SD100674
      SD100674, 21.01.2017 13:06
    0
    Какой-такой "источник"? Похоже на очередной вброс спорт ua.
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    Shiman2020
    online
    Shiman2020, 21.01.2017 13:36
    0
    Андрей Штогрин, 21.01.2017 12:41
    для московитов слово украинец синоним неизбежного поражения!
    Соглашусь, ведь Украина ведущая спортивная держава. Целый ворох золотых медалей в РИО, в игровых видах вообще вне конкуренции.
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