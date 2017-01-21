«Бой Гассиева с Усиком маловероятен, потому что Александр – украинец»

© boxingplanet.ru. Мурат Гассиев

Российские тяжеловесы Денис Лебедев и Мурат Гассиев заинтересованы в проведении боя-реванша. В ближайшее время стороны боксеров сядут за стол переговоров для обсуждения условий ответного поединка.

«Гассиев и Лебедев могут провести бой-реванш уже летом 2017 года, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Если сторонам удастся прийти к соглашению, то на кону будут стоять два пояса — титул чемпиона WBA и чемпиона IBF, который Мурат отобрал у Дениса в недавнем поединке. По предварительным данным, бой может пройти в Москве».

«Буду рад провести объединительный бой, — признался Мурат Гассиев. — Передо мной стоит цель стать абсолютным чемпионом мира, а это значит — победить всех обладателей чемпионских поясов в моей весовой категории. Денис — обладатель пояса чемпиона WBA, поэтому он мой потенциальный соперник. Буду рад вновь встретиться с ним на ринге и снова помериться силами».

Промоутерская компания «Мир бокса», представляющая интересы Дениса Лебедева, никак не прокомментировала данную информацию. Однако сам 37-летний боксер заявил, что крайне заинтересован в проведении реванша.

«Хочу провести повторный бой с Гассиевым, — сказал Денис Лебедев. — Я не согласен с результатами первого поединка и рассчитываю, что смогу отвоевать потерянный титул чемпиона IBF».

По сообщению источника в команде Гассиева, вероятность того, что поединок Лебедев — Гассиев состоится, очень высока.

«Мурат Гассиев хотел бы видеть в качестве потенциальных соперников в первую очередь обладателей чемпионских титулов, — сказал источник. — При детальном изучении графика действующих чемпионов можно увидеть, что лишь Лебедев и Усик не имеют в ближайшее время закрытых боями дат. Следовательно, они открыты для предложений и заинтересованы в проведении поединка. Однако бой с Усиком маловероятен, поскольку Александр является гражданином Украины. А вот реванш с Денисом будет интересен и выгоден всем — если их первый бой собрал полный стадион, то интерес ко второму будет еще выше».

Источник — Boxingnews

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