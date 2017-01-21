Жанг нокаутировал в первом раунде Грэма, а Менг - Гасанова

Серебряный призер Олимпийских Игр 2008 года в супертяжелом весе китаец Жилей Жанг (14-0, 10 КО) завоевал вакантный титул WBO Oriental, нокаутировав в первом раунде австралийца Питера Грэма (11-4-2, 5 КО).



В еще одном поединке этого вечера соотечественник Жанга Фанлонг Менг (10-0, 7 КО) завоевал такой же титул, только в полутяжелом весе, нокаутировав в первом раунде российского боксера Гасана Гасанова (12-5-1, 10 КО).

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.