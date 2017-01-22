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Дэвид ХЭЙ: «У меня две важные цели в поле зрения: Джошуа и Фьюри»

Британский боксер — о планах на будущее

  • 22.01.2017 09:21
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ZN.ua, Дэвид Хэй
© ZN.ua, Дэвид Хэй

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Дэвид Хэй рассказал о своих планах, а также прокомментировал основание собственной промоутерской компании Hayemaker Ringstar, которую он основал с бывшим генеральным директором Golden Boy Promotions Ричардом Шефером.

Дэвид Хэй, заполучив в партнеры опытного Ричарда Шефера, работавшего с Оскаром Де Ла Хойя в компании Golden Boy Promotions, основал собственный промоушин. Первым шоу, которое станет для новоиспеченной компании «пробой пера», будет вечер бокса 4 марта, главным боем которого станет поединок самого Хэя против Тони Беллью. Правда, это мероприятие компания Хэя проведет в сотрудничестве с Matchroom Boxing.

Рассказал Хэй и о своих ближайших планах. По словам 36-летнего британца, в 2018-м году он выйдет на «спортивную пенсию», а до этого хочет провести еще пять боев (первым и станет поединок с Беллью). «У меня две важные цели в поле зрения, - заявил Хэй. – Номер один – Энтони Джошуа, так как у парня большая популярность и титулы. Номер два – Тайсон Фьюри. Если он вернется, то я дам ему самый большой гонорар в его карьере. Думаю, что этой бой соберет большую кассу, и Фьюри, в случае согласия, получит хороший куш. В этом году я хочу провести три боя».

Что касается планов промоутерской компании, то в связи с «монополией» на британском ТВ Фрэнка Уоррена, застолбившего за собой BT Sports и Sportsmail, Хэй ведет переговоры с ITV, Channel 5 и UKTV, дабы привести в бокс еще одного вещателя.

Источник — Klitschko-brothers

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