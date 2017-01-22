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Джеймс АЛИ БАШИР: «Владимир Кличко шокирует всех»

Тренер украинского боксера обещает тяжелый бой для Энтони Джошуа

  • 22.01.2017 10:49
  • 1291 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Второй тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир в интервью Инграму Джонсу пообещал, что чемпиону мира по версии IBF в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа точно не будет легкой прогулки в бою с украинским ветераном.

- Владимир Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он выйдет в ринг. Он всегда подходит к бою в 100-процентной готовности. Энтони Джошуа - большой, молодой, сильный, активный боец ​​с очень сильным ударом. Это будет боище! Джошуа ждет очень серьезный бой. В ринге сойдутся два больших, хорошо подготовленных панчера. Кто-то будет нокаутирован!

- У кого быстрее руки?
- (После паузы) Думаю, все-таки у Владимира.

- У кого лучше джеб?
- У Владимира!

- У кого лучше работа ног?
- У Владимира!

- У кого выше боксерский IQ?
- Думаю, у Владимира.

- У кого лучше подбородок?
- Вот это вопрос. Мы еще не знаем, насколько крепкий подбородок у Джошуа. Но у Владимира подбородок вовсе не слабый, как некоторые говорят. Сэм Питер трижды отправлял его в нокдаун, а Владимир каждый раз поднимался и выиграл бой. А Питер - это один из самых сильных панчеров в супертяжелом дивизионе за последние 15-20 лет.

- Ваш месседж тем, кто не верит во Владимира?
- Владимир Кличко шокирует всех! Я ожидаю невероятного боя. Я не думаю, что он будет длинным, зато он точно будет взрывным. Один из этих ребят точно будет нокаутирован. Нет ни одного шанса на то, что этот бой пройдет полную дистанцию.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 22.01.2017 11:19
    0
    якщо Кличко зуміє повернутися, то 2-3 боя у статусі переможця і піти неперемоденим.
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