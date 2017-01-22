Джеймс АЛИ БАШИР: «Владимир Кличко шокирует всех»

© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Второй тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир в интервью Инграму Джонсу пообещал, что чемпиону мира по версии IBF в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа точно не будет легкой прогулки в бою с украинским ветераном.



- Владимир Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он выйдет в ринг. Он всегда подходит к бою в 100-процентной готовности. Энтони Джошуа - большой, молодой, сильный, активный боец ​​с очень сильным ударом. Это будет боище! Джошуа ждет очень серьезный бой. В ринге сойдутся два больших, хорошо подготовленных панчера. Кто-то будет нокаутирован!



- У кого быстрее руки?

- (После паузы) Думаю, все-таки у Владимира.



- У кого лучше джеб?

- У Владимира!



- У кого лучше работа ног?

- У Владимира!



- У кого выше боксерский IQ?

- Думаю, у Владимира.



- У кого лучше подбородок?

- Вот это вопрос. Мы еще не знаем, насколько крепкий подбородок у Джошуа. Но у Владимира подбородок вовсе не слабый, как некоторые говорят. Сэм Питер трижды отправлял его в нокдаун, а Владимир каждый раз поднимался и выиграл бой. А Питер - это один из самых сильных панчеров в супертяжелом дивизионе за последние 15-20 лет.



- Ваш месседж тем, кто не верит во Владимира?

- Владимир Кличко шокирует всех! Я ожидаю невероятного боя. Я не думаю, что он будет длинным, зато он точно будет взрывным. Один из этих ребят точно будет нокаутирован. Нет ни одного шанса на то, что этот бой пройдет полную дистанцию.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.