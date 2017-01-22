© ucnlive.com. Заб Джуда

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях 39-летний американец Заб Джуда победил в своем первом бое после возвращения на ринг.

Поединок против Хорхе Луиса Мунгия из Гондураса завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, до этого боя Заб Джуда не боксировал 3 года.

Источник — Sport.ua

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