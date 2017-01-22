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Заб Джуда вернулся в бокс с победой

Американский боксер выиграл у Хорхе Луиса Мунгия техническим нокаутом

  • 22.01.2017 13:50
  • 624 просмотров
  • 1 комментария
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ucnlive.com. Заб Джуда
© ucnlive.com. Заб Джуда

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях 39-летний американец Заб Джуда победил в своем первом бое после возвращения на ринг.

Поединок против Хорхе Луиса Мунгия из Гондураса завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, до этого боя Заб Джуда не боксировал 3 года.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Comraddm
    online
      Comraddm, 22.01.2017 15:23
    0
    Какой у гондурасца был план на бой?
    Подбегать поближе и подставлять голову под удары?
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