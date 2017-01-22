Александр ПАВЛОВ: «На Уэмбли Кличко встретится с желторотиком»

В рамках инициированного Klitschko-brothers.com совместно со Sport.ua опроса мы продолжаем обсуждение с экспертами бокса апрельского боя Джошуа – Кличко. Свое мнение высказал редактор и обозреватель Sportbox.ru Александр Павлов, которого на протяжении последних 10 лет можно регулярно увидеть на боях Владимира Кличко.

Поединок Кличко-Джошуа вообще можно окрестить чудом. К Владимиру-то вопросов нет. С его кандидатурой все ясно.

Но то, что на бой с перспективным британцем за считанные часы продаж дня был реализован более чем 80-тысячный «Уэмбли», впечатляет. Да, Джошуа мускулист, обладает высокой скоростью и невероятно мощным ударом, является чемпионом мира IBF, но, по иронии судьбы, его самым именитым соперником на сегодняшний день являлся американец Кевин Джонсон – проходной визави по чемпионскому бою шестилетней давности Виталия Кличко. Скажем так, Энтони фактически ещё следует доказывать «кто есть ху», утверждаться и самоутверждаться. Хотя тот факт, что бюджет боя с участием по сути желторотика составляет десятки миллионов, впечатляет! Респект! Следует отметить, что Фьюри, предыдущий оппонент Владимира, в плане опыта и уровня оппозиции, был куда более тертым калачом, чем Энтони. В силу физических особенностей Джошуа (его рост почти как у Кличко – 198 см, а размах рук – 208 см), в качестве спарринг-партнёров подошли бы правши, обладающие аналогичными или похожими антропометрическими данными . В первую очередь, болгарин Кубрат Пулев и швед Адриан Гранат. Вторым эшелоном могли бы выступить финн Роберт Хелениус, чемпион WBO Джозеф Паркер, поляк Мариуш Вах и британец. Дэвид Прайс. Ну, и в случае полного безрыбья, почему бы не тряхнуться стариной и не помочь брату нынешнему мэру Киева Виталию Кличко?

Источник — Klitschko-brothers

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