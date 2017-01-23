Кличко - Джошуа: котировки букмекеров за 3 месяца до боя

© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

По мнению букмекеров, британский боксер пока еще остается фаворитом поединка, который 29 апреля пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли», сам бой вряд ли продлится все отведенные 12 раундов и вряд ли завершится вничью.



Ведущие букмекерские компании за три с небольшим месяца до поединка Владимира Кличко и Энтони Джошуа продолжают отдавать преимущество британскому боксеру. Так, котировки на победу Джошуа на данный момент составляют 1х1.44, тогда как на выигрыш Владимира – 1x2.75. При этом, в ничью в поединке двух панчеров практически никто не верит: ставки на то, что по итогам боя победитель не будет назван, принимаются из расчета 1х29. Котировки на то, что бой продлится все 12 раундов, составляют 1х3.5, завершится досрочно – 1х1.28.



Раз уж мы заговорили о возможном нокауте в бою, то на досрочную победу Джошуа букмекеры выставили котировку 1х1.67, на нокаут от Владимира – 1х4. Выигрыш британца по очка идет с коэффициентом 1х6, победа Владимира решением судей – 1х7.

Источник — Klitschko-brothers

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