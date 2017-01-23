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Дэвид ХЭЙ: «В бою с Кличко преимущество определенно на стороне Джошуа»

Британский боксер обещает посетить будущий поединок

  • 23.01.2017 16:13
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ZN.ua, Дэвид Хэй
© ZN.ua, Дэвид Хэй

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, проигравший Владимиру Кличко в 2011-м году в объединительном поединке, британец Дэвид Хэй считает, что Энтони Джошуа имеет преимущество в будущей схватке с украинцем и ждет «веселого» бокса 29 апреля в Лондоне.

Дэвид Хэй в очередной раз заявил о готовности выйти на бой с Энтони Джошуа. Правда, для этого нынешнего чемпиону IBF в супертяжелом весе 29 апреля надо победить Владимира Кличко. Хэй, который готовится к своему намеченному на 4 марта поединку против Тони Беллью, в интервью IBTimes заявил, что будет присутствовать на бое Кличко – Джошуа.

«Я буду наблюдать за поединком Джошуа и Кличко, - рассказал Хэй. – Я позабочусь о том, чтобы мое место было у ринга – будет весело. Да, я хочу драться с Джошуа, но вопрос в том, хочет ли он этого же. Кличко – это уже совсем другая история для меня. Он не дрался полтора года, его последний бой был ужасен - он не бросал удары. Преимущество определенно на стороне Джошуа, но он знает, что со мной так не будет. Я по-прежнему быстр, я дрался регулярно, у меня бой в марте, перед его поединком. Посмотрим, будет ли Джошуа так хотеть встретиться со мной, так как он желал заполучить Кличко. Я скрещу пальцы за него в поединке против Кличко, и в случае его победы мы можем говорить о большом бое между мной и им».

Источник — Klitschko-brothers

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