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БЕЛЕНЬКИЙ: «Поединок Кличко с Джошуа будет зрелищней, чем с Фьюри»

Известный журналист поделился ожиданиями от предстоящего боя

  • 23.01.2017 18:59
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twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Известный спортивный журналист Александр Беленький оценил перспективы поединка Владимир Кличко – Энтони Джошуа, а также объяснил, кто и что может заставить Тайсон Фьюри вернуться на ринг.

«Дважды сорвался бой Кличко-Фьюри II, причем во второй раз, видимо, окончательно. Как сказал Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, я заблудился в сумрачном лесу». «Я» в данном случае не я, я заблудился гораздо раньше, а Тайсон Фьюри, - отметил Беленький. - Может быть, правда, он далеко не прошел земную жизнь до половины, может, только до четверти, хотя кокаин и другая дрянь, которую он принимал и, думаю, потихоньку принимает или вот-вот начнет снова принимать, долголетию не способствуют. Однако даже если и не будет принимать, дорогу из сумрачного леса в тренировочный зал он вряд ли снова найдет. Заблудится и попадет на кухню, где его ждет старый друг-холодильник. Он, конечно, не кокаин, но ему очень многие выдающиеся бойцы тоже проигрывали. Причем не только отдельные бои, а карьеры целиком».

«29 апреля, если ничего не произойдет, Владимир Кличко встретится с Энтони Джошуа. Чисто зрелищно это поединок будет куда интереснее, чем бой с Фьюри, первый, второй, пятый или десятый. И, если Кличко победит, Фьюри неизбежно отведут роль Большой Британской Надежды и начнут его просто выталкивать в ринг с Владимиром. Может быть, даже вытолкают», - написал Беленький в своем блоге.

Источник — Спорт День за Днем

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