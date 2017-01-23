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Ломаченко лишился еще одного потенциального оппонента

Украинскому боксеру не с кем драться

  • 23.01.2017 23:40
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Команде чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко придется изрядно потрудиться, чтобы найти ему соперника для боя, запланированного на 8 апреля.

Еще месяц назад сам Ломаченко и его промоутер Боб Арум заявляли, что главный кандидат на бой с ним - мексиканец Орландо Салидо, а запасной вариант - кубинец Юриоркис Гамбоа. Сначала от идеи проведения матча-реванша с украинским чемпионом отказался Орландо Салидо, и вот сегодня стало известно, что из числа кандидатов на бой с Ломаченко выбыл и Юриоркис Гамбоа.

Сегодня Гамбоа подписал контракт с промоутерской компанией Оскара Де Ла Хойи Golden Boy Promotions, и сразу же было официально объявлено, что в своем следующем поединке, который состоится 11 марта в Вероне, США, Гамбоа сразится с никарагуанцем Рене Альварадо.

Таким образом, среди упомянутых командой Ломаченко кандидатур на бой с украинцем остался только лишь чемпион WBA панамец Хесреел Корралес, но и в его команде уже заявили, что предложенные промоутером Ломаченко финансовые условия их абсолютно не устраивают.

Источник — Boxingnews

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