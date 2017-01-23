Ломаченко лишился еще одного потенциального оппонента

Команде чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко придется изрядно потрудиться, чтобы найти ему соперника для боя, запланированного на 8 апреля.



Еще месяц назад сам Ломаченко и его промоутер Боб Арум заявляли, что главный кандидат на бой с ним - мексиканец Орландо Салидо, а запасной вариант - кубинец Юриоркис Гамбоа. Сначала от идеи проведения матча-реванша с украинским чемпионом отказался Орландо Салидо, и вот сегодня стало известно, что из числа кандидатов на бой с Ломаченко выбыл и Юриоркис Гамбоа.



Сегодня Гамбоа подписал контракт с промоутерской компанией Оскара Де Ла Хойи Golden Boy Promotions, и сразу же было официально объявлено, что в своем следующем поединке, который состоится 11 марта в Вероне, США, Гамбоа сразится с никарагуанцем Рене Альварадо.



Таким образом, среди упомянутых командой Ломаченко кандидатур на бой с украинцем остался только лишь чемпион WBA панамец Хесреел Корралес, но и в его команде уже заявили, что предложенные промоутером Ломаченко финансовые условия их абсолютно не устраивают.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.